Берлин, 16 ноября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Связь с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу падения ракеты в восточной части Польши поддерживает канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом 16 ноября заявил представитель немецкого минобороны.

(сс) Raimond Spekking Олаф Шольц

«Сообщаем, что федеральный канцлер находится в контакте с президентом РФ», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, имеется ли канал связи между минобороны России и Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что упавшая на востоке Польши ракета не является «преднамеренной атакой».