Санкт-Петербург, 16 ноября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Жителей Петербурга предупреждают об образовании первой гололедицы на дорогах города. Таким прогнозом поделилось ФГБУ «Северо-Западное УГМС», его распространило Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

ИА REGNUM Гололёд

В связи с этим петербуржцам рекомендуют осторожнее передвигаться по улицам и дорогам. Пожилым людям советуют использовать трость с резиновым наконечником, также подойдёт палка с заострённым концом.

Для уменьшения скольжения в МЧС советуют наклеить на подошву обуви кусочки лейкопластыря. Проезжую часть при образовании гололедицы не рекомендуют перебегать, так как это может привести к травме или попаданию под колёса транспортных средств.

Напомним, что в Петербурге в минувший вторник, 15 ноября шёл длительный снегопад. В городе образовался первый устойчивый снежный покров, которой, впрочем, быстро исчез при плюсовой температуре в дневные часы.