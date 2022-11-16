Москва, , 14:51 — REGNUM Более 50 политических деятелей Ирландии попали в санкционный список России. Об этом 16 ноября заявили в министерстве иностранных дел России.

Ирландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Принято решение о внесении в российский «стоп-лист» 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии», ― говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В список ирландских граждан, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включены, в частности, премьер-министр Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О’Форил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени, министр юстиции Хелен Макинти, министр финансов Паскаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента.

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В МИД подчеркнули, что такое решение было принято «в ответ на антироссийский курс правительства Ирландии, которое безоговорочно поддерживает вводимые Евросоюзом односторонние ограничительные меры в отношении граждан России, направленные на попытки международной изоляции» РФ.

«Действуя под диктовку Брюсселя, Ирландия ведёт агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию, взят курс на сворачивание двустороннего сотрудничества в ущерб собственным интересам. Одним из следствий подогрева русофобской истерии в ирландском обществе стало нападение на посольство России в Дублине в марте текущего года», ― отметили в МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне власти Ирландии в рамках введённых ранее санкций против России заморозили активы на сумму €1,72 млрд. При этом большая часть замороженных активов пришлась на средства фондов и компаний, связанных с физическими и юридическими лицами, попавшими под ограничительные меры.

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