Москва, 16 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Рецессия в ряде крупных экономических стран окажет большое негативное влияние на развивающиеся рынки и бедные страны, так как они сильно зависят от внешнего спроса со стороны развитых стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«Мировая экономика находится на грани спада на фоне чрезвычайно высокого уровня неопределенности на фоне сохраняющейся инфляции, ужесточения денежно-кредитной политики, фискальных проблем, геополитических сдвигов и волатильности финансового рынка.

Прогнозируется, что глобальный рост замедлится в 2023 году и останется слабым в 2024 году. Тем не менее к 2024 году может наступить период относительной стабильности, если правительствам и центральным банкам удастся справиться с текущими проблемами.

Глобальная экономика сталкивается с расплатой за инфляцию, геополитику и политические компромиссы. Например, для Индии прогноз роста реального ВВП на 2022 год был снижен до 7% с 7,7%.

Ожидается, что рост замедлится до 4,8% в 2023 году, а затем вырастет примерно до 6,4% в 2024 году. Замедляется экономика Китая. По прогнозам снижен прирост, реальный ВВП Китая в этом году 3% по сравнению с нашим прогнозом в 3,5% в августе, при этом рост увеличится примерно до 4% как в 2023, так и в 2024 году.

Экономика Поднебесной сильно зависит от мер по борьбе с COVID-19, которые сказываются на потреблении. Кроме того, при блокаутах городов, спад в секторе недвижимости нанесет убытки домохозяйствам, застройщикам, банковским и небанковским кредиторам и финансам.

Ожидается, что рост реального ВВП стран G20 замедлится до 1,3% в 2023 году, что значительно ниже предыдущей оценки в 2,1% и по сравнению с предполагаемым ростом в 2,5% в этом году.

Хуже всего придется странам с развитой экономикой, особенно Европе. Рост цен на энергоносители и отмена поставок дешёвого газа и нефти из России приведёт к резкому замедлению роста в 2023 году.

В 2024 году глобальная экономическая активность ускорится, но только до темпов роста ниже тренда в 2,2%. Также понижены прогнозы роста для США (стабильный уровень Aaa), Японии (стабильный уровень A1) и Индии, (стабильный уровень Baa3).

Также стоит обратить внимание, что на вероятность и силу глобальной рецессии большое влияние оказывают геополитические риски. Эскалация СВО станет основной причиной снижения экономик для более широкой макроэкономической картины.

Геополитическая ситуация будет все больше определять экономическую картину во всем мире, поскольку отношения между великими державами становятся все более конфронтационными», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала предупредила, что несколько крупных экономик в будущем могут столкнуться с реальным риском сползания в рецессию, поскольку рост цен на продукты питания, электричество, топливо и стремительный рост инфляции омрачают глобальные перспективы восстановления.

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