Лондон, 16 ноября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Тысяча кубометров природного газа стоит менее $1300 на торгах в Европе. Об этом свидетельствуют 16 ноября данные лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Биржевые цены на энергоноситель теряют 3% после взлёта 14 ноября и роста 15 ноября. Декабрьские фьючерсы по индексу хаба TTF в Нидерландах начали торги на отметке $1282,6 за тысячу кубометров (–3,9%).

В 11:28 мск ближайшие фьючерсы стоили $1295,7. Это на 3% расчётной цены предыдущего торгового дня, составлявшей $1334,6 за 1 тыс. кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам торгов 14 ноября стоимость газа на бирже подскочила на 20%, примерно до $1250 за тысячу кубометров, а на торгах 15 ноября подросла до $1300.

Читайте также: Цены на газ в Европе выросли до 1345 долларов за тысячу кубометров