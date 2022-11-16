Южно-Сахалинск, , 14:49 — REGNUM На Сахалине в областном реабилитационном центре завершили курс 145 участников специальной военной операции в защиту Донбасса. В настоящее время на реабилитации находятся ещё 22 военнослужащих. Об этом 16 ноября в своём телеграм-канале сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава области пообщался в центре с Сергеем, который получил ранение в Донбассе.

«Сейчас он уже твердо стоит на ногах и снова рвется на защиту рубежей нашей Родины. И такой настрой у всех бойцов в реабилитационном центре. Я испытываю гордость за сахалинцев и курильчан и желаю скорейшего возвращения домой с победой!» — написал Лимаренко.

Большинство из прошедших реабилитацию на Сахалине бойцов уже вернулись в строй. Тем, кто по состоянию здоровья не могут продолжить воинскую службу помогут найти работу.

Как сообщало ИА REGNUM, систему здравоохранения Якутии адаптируют для оказания помощи раненным военнослужащим и создадут условия для возвращающихся со спецоперации бойцов.