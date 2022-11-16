Тбилиси, 16 ноября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Большинство членов комитета парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам поддержало досрочное лишение депутатского мандата члена оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ноны Мамулашвили. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба законодательного органа.

Parliament.ge В парламенте Грузии

Она входит в комитеты по вопросам здравоохранения и по внешним связям. Сообщается, что Мамулашвили подала заявление о сложении полномочий депутата 3 ноября.

Ранее она заявила журналистам, что не видит политической деятельности своей партии и считает, что из-за системных проблем в ней не может начаться оздоровление.

Напомним, руководство ЕНД не признало итогов парламентских выборов 2020, сообщив о «фальсификациях», и объявило бойкот парламенту. Депутаты заявили, что откажутся от мандатов, а чтобы никто их не мог заменить, партия отозвала из ЦИК список кандидатов. В апреле 2021 года «националы» отменили бойкот, полномочия сложил председатель ЕНД Ника Мелия.