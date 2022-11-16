Бали, Индонезия, 16 ноября 2022, 14:44 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что саммит «Большой двадцатки» (G20) на Бали принес ряд конкретных результатов, сообщает Kompas.
Джоко Видодо упомянул, что одним из результатов саммита G20 стало соглашение о создании фонда в $1,5 млрд для борьбы с пандемией.
«Лидеры также договорились о налаживании конкретного сотрудничества в секторе здравоохранения, я уже сообщил о выделении $1,5 млрд в фонд борьбы с пандемией», — заявил президент Индонезии на пресс-конференции после завершения саммита G20.
Кроме того, лидеры «Большой двадцатки» учредили и ввели в действие фонд устойчивости при Международном валютном фонде (МВФ) в размере $81,6 млрд для оказания помощи странам, сталкивающимся с кризисами.
По словам президента, было также достигнуто соглашение о механизме перехода к энергетике, особенно для Индонезии, которая получила $20 млрд на переход к чистой энергетике.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что все лидеры «Большой двадцатки» согласились с Балийской декларацией по саммиту G20.
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