Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что саммит «Большой двадцатки» (G20) на Бали принес ряд конкретных результатов, сообщает Kompas.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

Джоко Видодо упомянул, что одним из результатов саммита G20 стало соглашение о создании фонда в $1,5 млрд для борьбы с пандемией.

«Лидеры также договорились о налаживании конкретного сотрудничества в секторе здравоохранения, я уже сообщил о выделении $1,5 млрд в фонд борьбы с пандемией», — заявил президент Индонезии на пресс-конференции после завершения саммита G20.

Кроме того, лидеры «Большой двадцатки» учредили и ввели в действие фонд устойчивости при Международном валютном фонде (МВФ) в размере $81,6 млрд для оказания помощи странам, сталкивающимся с кризисами.

По словам президента, было также достигнуто соглашение о механизме перехода к энергетике, особенно для Индонезии, которая получила $20 млрд на переход к чистой энергетике.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что все лидеры «Большой двадцатки» согласились с Балийской декларацией по саммиту G20.