Москва, , 14:43 — REGNUM Спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») призвал отказаться от психологического давления в виде досмотров школьников перед проведением единого государственного экзамена (ЕГЭ), передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Пётр Толстой Duma.gov.ru

«Хватит прекращать ЕГЭ в полицейскую спецоперацию с досмотрами. Наши дети — не преступники!» — заявил Толстой в рамках «правительственного часа» с участием главы Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

Он также призвал не собирать «досье» на школьников и не передавать их в специальные органы. Парламентарий также выступил за свободный доступ родителей в школы к своим детям, а не по спискам.

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