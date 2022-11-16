Псков, 16 ноября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Псковской области с начала декабря повышаются тарифы на коммунальные услуги. Максимальный шаг повышения составит 9%. Об этом 16 ноября сообщили в комитете по тарифам и энергетике Псковской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Квитанции за коммунальные услуги Петербурга

В квитанциях тарифы вырастут максимум на 9%. При этом на протяжении всего следующего года поднимать их не будут. Установленные тарифы будут действовать вплоть до 31 декабря 2023 года.

Жителям Псковской области напомнили, что в коммунальные услуги входит теплоснабжение, водоснабжения и водоотведение, электроэнергия, газ и обращение с отходами. Взносы за содержание жилого фонда, плата за пользования лифтом и другие статьи расходов относятся к жилищным услугам.

«Обращаем внимание, что расчет платы за коммунальные услуги, которые вы потребили в декабре, будет рассчитан по новым тарифам и платежки вам поступят в январе 2023 года», — отмечают в в комитете по тарифам.

Напомним, что в Петербурге средняя плата за ЖКУ с января 2023 года составит 3001 рубль в месяц с квартиры.

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