Вильнюс, , 14:38 — REGNUM Около тысячи солдат ВСУ планирует обучить Литва в 2023 году, сообщили 16 ноября в министерстве обороны страны.

Флаг Литвы

Прибалтийская республика организует для киевских боевиков базовый военный курс, а также подготовку младших командиров, курс химической и радиационной защиты. Кроме того, будут проведены тренинги фельдшеров, артиллеристов, военной полиции и сил специального назначения.

Помимо этого, Литва вместе со странами Северной Европы примет участие в обучении киевских боевиков сапёрным и взрывным работам.