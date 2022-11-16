Минск, 16 ноября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Межправительственное соглашение о выделении белорусской стороне кредита в размере 105 млрд рублей на проекты по импортозамещению подписали Белоруссия и Россия. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба белорусского Совета министров в своём телеграм-канале.

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«Подписано межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Соответствующий документ подписали сегодня руководители министерств финансов Беларуси и России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК) Анатолий Лаппо рассказал, что в данный момент киевские власти взрывают мосты в районе границы с Белоруссией на волынском направлении.