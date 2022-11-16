Нальчик, 16 ноября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии выявлено хищение денежных средств в особо крупном размере, уплаченных в качестве налогов рядом бюджетных организаций. В совершении действий, причинивших значительный ущерб бюджетной системе РФ, подозревается начальник аналитического отдела инспекции № 2 ФНС в городе Нальчике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В СКР по региону сообщили о подробностях совершенного преступления. Якобы подозреваемый, прознав о том, что в 2020 году были ликвидированы несколько бюджетных организаций, у которых оставались значительные суммы переплат по обязательным налоговым платежам, решил «перераспределить» эти деньги между структурами, у которых, напротив, имелись долги.

Со счетов ликвидированных предприятий денежные средства с помощью злоумышленника перетекли на счета коммерческих организаций, предпринимателей и физических лиц, у которых имелись задолженности по налогам и иным обязательным платежам. Общая сумма, которую «Робин Гуд из налоговой» перераспределил между богатыми и бедными, составила свыше 12 млн 637 тыс. рублей.

«Подозреваемый, будучи начальником аналитического отдела ИФНС № 2 по г. Нальчику КБР, знал, что в 2020 году на территории КБР ликвидирован ряд бюджетных организаций, у которых оставались значительные суммы переплат по обязательным налоговым платежам. Он задумал произвести незаконные операции по уточнению платежей в пользу коммерческих организаций, предпринимателей и физических лиц, у которых имелась задолженность по налогам и иным обязательным платежам в бюджетную систему РФ», — говорится в сообщении следственного органа.

Следствию остается установить все обстоятельства совершенного преступления, а также истинные причины такой благотворительности.