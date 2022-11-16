Москва, , 14:36 — REGNUM Главы мировых центральных банков (Банк Англии, Банк России, ЕЦБ) уже несколько месяцев подряд предупреждают о возможной рецессии в ряде стран в этом году. Теперь их мнение разделяет ещё и глава Всемирной торговой организации (ВТО), заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Флаг ВТО (сс) World Trade Organization

«Нгози Оконджо-Ивеала заявила в ходе саммита «большой двадцатки» в Индонезии, что ряд «ключевых стран» может быть затронут рецессией. Она не уточнила, о каких конкретно странах идёт речь, вероятно речь идёт о нескольких странах «большой семёрки», прежде всего, Германии и Великобритании.

В еврозоне в октябре годовая инфляция выросла на 10,7%, а в Великобритании за тот же месяц превысила 11%. Повышение процентных ставок в Великобритании и зоне евро инфляцию не сдерживает, но зато тормозит экономический рост.

Будущая рецессия, может заметно изменить роль ВТО в мире. В условиях санкций и эмбарго, затрагивающих не только неподконтрольный ВТО сырьевой рынок, но и рынок потребительских товаров, получается, что эта организация существует чисто формально, не защищая интересы пострадавших стран, входящих в ВТО, и при этом не отстаивая принципы свободной торговли.

Изменение архитектуры всей мировой геополитики и мировой экономики раньше или позже приведёт к пересмотру роли и функций таких международных организаций, как ВТО, МВФ, Всемирный банк, и, возможно, G7 и G20, поскольку уже очевидно, что они не могут эффективно справляться с внешними вызовами.

Для России и других стран, находящихся под санкциями, сегодня относительная польза от ВТО, заключается в том, что она хотя бы на бумаге приветствует параллельный импорт и выступает против монополизации мирового рынка потребительских товаров, оборудования и комплектующих одним производителем или группой производителей.

Мировая экономика уже не будет прежней, и после рецессии, возможно, может ещё больше ослабнуть роль глобальных финансовых институтов, которые создавались, прежде всего, в интересах стран «большой семёрки», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях саммита G20 генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала рассказала о существующем риске скатывания в рецессию «ключевых стран» мира.

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