Бурос, , 14:39 — REGNUM 16 ноября окружной суд Швеции в Буросе вынес обвинительный приговор учителю школы, обвиненному, среди прочего, в изнасиловании, грубом сексуальном насилии и сексуальных домогательствах в отношении 15 учеников. Об этом сообщает новостной портал Omni.

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Прокурор просил семь лет лишения свободы, но вместо этого преподавателя приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Учитель также должен возместить ущерб детям и их родителям.

В обвинительном акте фигурировали три дела об изнасиловании детей, но районный суд признал преподавателя виновным только по одному делу, а два других деяния квалифицировал как тяжкие дела о сексуальных домогательствах.

Отмечается, что в деле также фигурировало обвинение во владении детской порнографией.

«Очевидно, что преступления были совершены в школе, где дети должны чувствовать себя в безопасности», — заявила судья Фрида Баррстранд при вынесении приговора.