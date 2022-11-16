Ереван, 16 ноября 2022, 14:37 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 16 ноября отправляется с рабочим визитом в Тунис. Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД.
Сообщается, что Мирзоян будет участвовать в конференции глав МИД государств, входящих в международную организацию франкоязычных стран (Франкофония).
«В рамках визита запланированы также двусторонние встречи с коллегами из других стран», — говорится в сообщении.
Напомним, в октябре 2018 года министерская конференция Франкофонии проходила в Ереване.