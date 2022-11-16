Стокгольм, 16 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Магдалена Андерссон (Социал-демократов) опасается, что Швеция вот-вот потеряет лидерство в вопросе решения климатических проблем. Об этом 16 ноября сообщил новостной портал Omni.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон

Журналисты напоминают, что в конце года Швеция вступает в должность председателя ЕС на шесть месяцев, и предстоит решить несколько серьезных климатических проблем.

«Как [премьер-министр Швеции Ульф] Кристерссон собирается заставить правительства других стран соответствовать их целям, когда он полностью отказался от своих собственных? Какое доверие к нам будет?» — заявила Андерссон в ходе дебатов в риксдаге 16 ноября.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в свою очередь заявил, что наследие предыдущего правительства Социал-демократов в области климатической политики заключалось в остановке реакторов, что задержало «зеленый переход» в энергетике.