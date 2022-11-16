Ново-Огарево, Московская область, 16 ноября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Автомобильный транспорт должен стать для граждан более доступным. Об этом 16 ноября заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он проводит совещание с правительством России в режиме видеосвязи. Одной из тем стал авторынок, переживший повышение стоимости автомобилей.

По словам Путина, автомобили должны стать гораздо более доступными для граждан России в нынешних условиях.