Варшава, , 14:32 — REGNUM Доказательств того, что упавшая в Польше ракета была выпущена российскими военными, нет, заявил 16 ноября президент республики Анджей Дуда.

Анжей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кто был ответственным за запуск этой ракеты? У нас нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что обломки ракеты на снимках с места её падения и взрыва в Польше идентифицированы специалистами как элементы зенитно-ракетного комплекса С-300 киевских боевиков.

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