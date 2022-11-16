Бухарест, , 14:31 — REGNUM Руководители профсоюзов полиции и сотрудников пенитенциарной службы Румынии объявили о проведении 17 ноября общенациональной забастовки с требованием к властям повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 16 ноября сообщает румынская информационная служба News. ro.

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Как утверждают организаторы мероприятия, главная протестная акция состоится у здания министерства труда в центре Бухареста.

Предполагается, что манифестанты разобьют импровизированный палаточный лагерь и организуют символическое «дежурство» у входа в административное здание.

«Наша задача — добиться индексации оплаты труда и пенсий, а также расширения перечня льгот для правоохранителей», — говорится в заявлении забастовочного оргкомитета.

Напомним, зарплаты полицейских и тюремных надзирателей в Румынии являются самыми низкими в соответствующем сегменте среди правоохранителей стран ЕС.