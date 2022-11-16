Варшава, , 14:31 — REGNUM Упавшая на востоке Польши ракета не является «преднамеренной атакой». Об этом 16 ноября заявил журналистам польский президент Анджей Дуда по итогам встречи правительства с генштабом и ответственными службами и перед заседанием Совета национальной безопасности страны.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ничто не указывает на то, что это была преднамеренная атака на Польшу», — сказал он.

«То, что на нашу территорию упала ракета, не было преднамеренным действием. Эта ракета не была нацелена на Польшу», — добавил польский президент, также подчеркнув, что это не было атакой на Польшу.

При этом Дуда признал, что имеется большая вероятность того, что упавшая на польскую территорию ракета, в результате чего погибли два человека, принадлежала системам ПВО Киева.

Также он отметил, что у Варшавы нет доказательств того, что упавшая в Польше ракета была выпущена Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин завил, что киевский режим делает всё для того, чтобы конфликт разрастался, а от депутатов Госдумы ждут эффективности.