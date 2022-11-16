Москва, 16 ноября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Владельцы соцсетей не стремятся удалять запрещенный контент, касаемый запрещённых веществ, хотя они обязаны осуществлять такую деятельность. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В соцсетях

«По поводу информации в соцсетях: владельцы соцсетей обязаны действующим законодательством самостоятельно удалять <…> запрещенный контент [о запрещённых веществах]. Другое дело, не совсем мы видим активность в этом направлении, но в любом случае, они обязаны, введена административная ответственность за неудаление этого контента», — сказал Колокольцев.

По его словам, ведомство проводит работу по блокировке сайтов о запрещённых веществах совместно с Роскомнадзором: «Ежегодно МВД принимает 20 тысяч таких решений по блокировке».