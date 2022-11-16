Москва, , 14:55 — REGNUM Для того, чтобы мир выбрался из рукотворного продовольственного кризиса, нужно изжить практику логистических ограничений по любому поводу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Голод. Рисунок С. С. Косенкова

«Выбраться из рукотворного продовольственного кризиса, созданного политиками, можно. Для этого требуется «самая малость» — решить хотя бы политико-экономический конфликт между Россией и ведущими странами Запада, а также изжить практику логистических ограничений по любому поводу, — сказал Чеглов. — Представляется, что и в 2023 году такого сценария ожидать вряд ли стоит. Дно в развитии ситуации еще не достигнуто, а значит, мы увидим лишь некоторые положительные моменты, например допуск российского зерна к транспортировке в бедные страны, частичное снятие ограничений на поставки российских удобрений. Всё может усугубиться, если США и ведущие европейские страны продолжат делать ставку на военное решение конфликта (на территории б. УССР). Но, скорее всего, будет позитивная динамика».

И здесь, как полагает Чеглов, ООН может помочь, выступая посредником в отношениях «поссорившихся» стран.

«Многое будет также зависеть от оценки населением США и Европы инфляции по итогам года. И конечно, от позиции Китая и Индии. Хотелось бы видеть их решительные действия по решению продовольственного кризиса. Тем более что эти страны активно пользуются ресурсами стран Африки», — подытожил Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что первая партия российских удобрений прибудет в Африку в ближайшее время.

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