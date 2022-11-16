Воронеж, 16 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Снегопады и гололёд прогнозируются в Воронежской области 17 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области со ссылкой на информацию регионального гидрометцентра.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

По данным синоптиков, днём 17 ноября в Воронеже ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, на юге области — снег с дождём. Местами снегопады могут быть сильными, с налипанием мокрого снега. Возможен гололёд, а северо-западе области — снежные заносы на дорогах.

Жителей региона призывают быть осторожными, водителей просят заменить шины на зимние и соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, с 16 ноября в Воронеж пришло похолодание, в ночь на 17 ноября в городе выпал снег. 16, 17 и 18 ноября прогнозируется температура от нуля до трёх градусов мороза, в ночь на 19 ноября может похолодать до — 7 градусов.