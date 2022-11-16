Вашингтон, , 14:29 — REGNUM Государственный департамент США объявил об открытии специальной интернет-страницы для афганских беженцев.

Афганские дети в лагере беженцев Hashoo Foundation USA

Через пятнадцать месяцев после вывода международных сил из Афганистана и оставления на произвол судьбы тысяч афганских граждан, сотрудничавших с правительством США, американское внешнеполитическое ведомство официально заявило об открытии специальной интернет-страницы «Воссоединение семей» для афганских иммигрантов. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Госдепартамент, подчеркнув приверженность правительства США поддержке тех афганских граждан, которые сотрудничали с силами этой страны, объявил, что продолжит усилия в этом направлении.

«Хотя Соединённым Штатам не удалось успешно осуществить программу воссоединения семей афганских граждан и многие из них всё ещё сталкиваются со многими проблемами, но специальная страница окажет в этом содействие», ― указано в заявлении.

В Госдепе заявили, что «Соединённые Штаты имеют неизменную приверженность народу Афганистана и готовы предоставить афганцам информацию и инструменты, которые стремятся присоединиться к своим семьям в США».

В июле 2022 гола Государственный департамент и министерство внутренней безопасности США сообщили в совместном заявлении, что правительство США упростит процесс подачи заявления на получение специальной иммиграционной визы для граждан Афганистана.

Несмотря на публикацию этих новостей, требования десятков тысяч афганских граждан, которые работали с американскими силами и организациями, связанными с американским правительством, в последние два десятилетия, до сих пор не удовлетворены.