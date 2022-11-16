Москва, , 14:28 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку предложила подключить к расследованию происшествия в Польше экс-премьера Великобритании Терезу Мэй.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она прокомментировала слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что пока нельзя установить ответственных.

«Терезы Мэй просто сейчас нет. Она быстро устанавливала виновных, я помню. Кстати, она сейчас не очень занята. Можно к ней обратиться за турборасследованием», — написала Захарова.

Она напомнила, что покушение на Скрипалей Мэй «раскрыла» всего за два дня.