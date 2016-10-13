Главное из доклада вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова — на совещании с президентом:

Все российские производители наращивают объемы производства. На создание собственной автокомпонентной базы будут предоставлены до конца года льготные займы на сумму 32 млрд рублей.

Активно реализуются проекты развития:

запущен выпуск электромобилей Evolute;

до конца ноября начнут работу автозавод «Москвич» по производству легковых автомобилей и площадка «Соллерса» в Татарстане по выпуску легких коммерческих машин.

Важным фактором оживления рынка стало решение о возобновлении программ поддержки спроса.

Денис Мантуров предложил распространить программы льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также пенсионеров, ранее проходивших службу в ВС.

Президент поддержал данное предложение, а также поручил вести постоянный контроль над ценообразованием, чтобы автомобили стали более доступны для граждан страны:

Все российские производители наращивают объемы производства.

На создание собственной автокомпонентной базы будут предоставлены до конца года льготные займы на сумму 32 млрд рублей.

Активно реализуются проекты развития:

запущен выпуск электромобилей Evolute;

до конца ноября начнут работу автозавод «Москвич» по производству легковых автомобилей и площадка «Соллерса» в Татарстане по выпуску легких коммерческих машин.

Важным фактором оживления рынка стало решение о возобновлении программ поддержки спроса.

Денис Мантуров предложил распространить программы льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также пенсионеров, ранее проходивших службу в ВС.

Президент поддержал данное предложение, а также поручил вести постоянный контроль над ценообразованием, чтобы автомобили стали более доступны для граждан страны.