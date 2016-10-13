16 Ноября
 
15:03

Главное из доклада вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова — на совещании с президентом:

Все российские производители наращивают объемы производства. На создание собственной автокомпонентной базы будут предоставлены до конца года льготные займы на сумму 32 млрд рублей.

Активно реализуются проекты развития:

  • запущен выпуск электромобилей Evolute;

  • до конца ноября начнут работу автозавод «Москвич» по производству легковых автомобилей и площадка «Соллерса» в Татарстане по выпуску легких коммерческих машин.

Важным фактором оживления рынка стало решение о возобновлении программ поддержки спроса.

Денис Мантуров предложил распространить программы льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также пенсионеров, ранее проходивших службу в ВС.

Президент поддержал данное предложение, а также поручил вести постоянный контроль над ценообразованием, чтобы автомобили стали более доступны для граждан страны:

Все российские производители наращивают объемы производства.

На создание собственной автокомпонентной базы будут предоставлены до конца года льготные займы на сумму 32 млрд рублей.

Активно реализуются проекты развития:

  • запущен выпуск электромобилей Evolute;

  • до конца ноября начнут работу автозавод «Москвич» по производству легковых автомобилей и площадка «Соллерса» в Татарстане по выпуску легких коммерческих машин.

Важным фактором оживления рынка стало решение о возобновлении программ поддержки спроса.

Денис Мантуров предложил распространить программы льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также пенсионеров, ранее проходивших службу в ВС.

Президент поддержал данное предложение, а также поручил вести постоянный контроль над ценообразованием, чтобы автомобили стали более доступны для граждан страны.

14:58

Песков: Путин и Шольц не обсуждали инцидент в Польше

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц не общались по инциденту в Польше. Об этом 16 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

14:57

Путин поддержал предложение о льготном автокредитовании для военнослужащих

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Министерства промышленности и торговли распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных.

14:56

Cовещание с членами правительства России. kremlin.ru.

14:56

Финансовые учреждения должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию — Путин.

14:55

Средняя стоимость банкротства — не менее 100 тысяч рублей.

14:53

Путин поддержал и другие предложения Решетникова.

14:53

Путин попросил уделить особое внимание людям старшего возраста — эти люди превращаются в вечных должников банков.

14:51

Для отдельных категорий граждан процедуру предложили упростить.

14:48

12 тысяч россиян с долгами уже воспользовались внесудебной процедурой банкротства.

14:46

Внесудебная процедура банкротства — говорят о тонкостях применения.

14:44

Он говорит о процедуре банкротства физлиц.

14:43

Решетникову дали слово.

14:43

Путин спросил, есть ли проблемы с выделением необходимых денежных ресурсов, — нет.

14:41

Говорят о проектах Фонда кино и возможности проката фильмов об СФО.

14:39

Более 300 автоклубов будут запущены в России.

14:38

Масштабная реновация ждет Новгородский академический театр драмы имени Достоевского.

14:37

К 2025 году будут реконструированы сотни муниципальных музеев.

14:36

Выделены дополнительно средства на создание 154 библиотек.

14:35

Говорят о реализации национального проекта «Культура».

14:35

Путин потребовал следить за ценами на автомобили в РФ, чтобы никто «под сурдинку» их не поднимал необоснованно.

14:34

Путин попросил всех подключиться к решению вопросов по перевозке грузов в сторону Дальнего Востока.

14:32

Путин: автомобили должны стать более доступными для граждан

Автомобильный транспорт должен стать для граждан более доступным. Об этом 16 ноября заявил президент России Владимир Путин.

14:31

Обсуждают транспортную доступность на Дальнем Востоке.

14:30

Автомобили должны стать гораздо более доступными для россиян — Путин.

14:30

Путин поддержал предложение Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных, на членов их семей и на служивших пенсионеров.

14:29

Мы подробно обсуждали влияние санкций на автопром. Удалось решить главную задачу: сохранить коллективы и компетенции — Мантуров.