Главное из доклада вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова — на совещании с президентом:
Все российские производители наращивают объемы производства. На создание собственной автокомпонентной базы будут предоставлены до конца года льготные займы на сумму 32 млрд рублей.
Активно реализуются проекты развития:
запущен выпуск электромобилей Evolute;
до конца ноября начнут работу автозавод «Москвич» по производству легковых автомобилей и площадка «Соллерса» в Татарстане по выпуску легких коммерческих машин.
Важным фактором оживления рынка стало решение о возобновлении программ поддержки спроса.
Денис Мантуров предложил распространить программы льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также пенсионеров, ранее проходивших службу в ВС.
Президент поддержал данное предложение, а также поручил вести постоянный контроль над ценообразованием, чтобы автомобили стали более доступны для граждан страны:
Все российские производители наращивают объемы производства.
На создание собственной автокомпонентной базы будут предоставлены до конца года льготные займы на сумму 32 млрд рублей.
Активно реализуются проекты развития:
запущен выпуск электромобилей Evolute;
до конца ноября начнут работу автозавод «Москвич» по производству легковых автомобилей и площадка «Соллерса» в Татарстане по выпуску легких коммерческих машин.
Важным фактором оживления рынка стало решение о возобновлении программ поддержки спроса.
Денис Мантуров предложил распространить программы льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также пенсионеров, ранее проходивших службу в ВС.
Президент поддержал данное предложение, а также поручил вести постоянный контроль над ценообразованием, чтобы автомобили стали более доступны для граждан страны.
Песков: Путин и Шольц не обсуждали инцидент в Польше
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц не общались по инциденту в Польше. Об этом 16 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин поддержал предложение о льготном автокредитовании для военнослужащих
Президент России Владимир Путин поддержал предложение Министерства промышленности и торговли распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных.
Финансовые учреждения должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию — Путин.
Средняя стоимость банкротства — не менее 100 тысяч рублей.
Путин поддержал и другие предложения Решетникова.
Путин попросил уделить особое внимание людям старшего возраста — эти люди превращаются в вечных должников банков.
Для отдельных категорий граждан процедуру предложили упростить.
12 тысяч россиян с долгами уже воспользовались внесудебной процедурой банкротства.
Внесудебная процедура банкротства — говорят о тонкостях применения.
Он говорит о процедуре банкротства физлиц.
Решетникову дали слово.
Путин спросил, есть ли проблемы с выделением необходимых денежных ресурсов, — нет.
Говорят о проектах Фонда кино и возможности проката фильмов об СФО.
Более 300 автоклубов будут запущены в России.
Масштабная реновация ждет Новгородский академический театр драмы имени Достоевского.
К 2025 году будут реконструированы сотни муниципальных музеев.
Выделены дополнительно средства на создание 154 библиотек.
Говорят о реализации национального проекта «Культура».
Путин потребовал следить за ценами на автомобили в РФ, чтобы никто «под сурдинку» их не поднимал необоснованно.
Путин попросил всех подключиться к решению вопросов по перевозке грузов в сторону Дальнего Востока.
Путин: автомобили должны стать более доступными для граждан
Автомобильный транспорт должен стать для граждан более доступным. Об этом 16 ноября заявил президент России Владимир Путин.
Обсуждают транспортную доступность на Дальнем Востоке.
Автомобили должны стать гораздо более доступными для россиян — Путин.
Путин поддержал предложение Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных, на членов их семей и на служивших пенсионеров.
Мы подробно обсуждали влияние санкций на автопром. Удалось решить главную задачу: сохранить коллективы и компетенции — Мантуров.