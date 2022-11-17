Ново-Огарево, Московская область, 17 ноября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 ноября в режиме видеоконференции провёл очередное совещание с членами правительства. Основной темой встречи стало обсуждение совершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

С докладом выступил министр экономического развития Максим Решетников.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов и исполнение нацпроектов. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.