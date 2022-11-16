Ярославль, , 17:17 — REGNUM В Ярославле ученики школы №33 досрочно распущены на каникулы после травмирования ребёнка электрическим током. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное управление СКР и собственные источники.

Школа № 33 в Ярославле 33-school.yaroslavl.ru

Школа № 33 с математическим уклоном является базовой школой Российской академии наук, неофициально она является самой престижной школой области. Инцидент произошёл 11 ноября.

«9-летний мальчик взял металлическую ручку двери, которая находилась под напряжением. Ребенок получил незначительные повреждения, в настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

По данным источников ИА REGNUM, в школе велись работы по замене электропроводки. Над металлической дверью был оставлен неизолированный провод. Ребёнок получил термический ожог руки. Сейчас в учреждении ведутся «технические работы», которые исключают присутствие детей. Свою проверку по факту происшествия ведёт прокуратура.