Бали, Индонезия, 16 ноября 2022, 14:26 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что все лидеры «Большой двадцатки» согласились с Балийской декларацией по саммиту G20, сообщает CNN Indonesia.
«Индонезийскому руководству удалось подготовить декларацию лидеров G20 на Бали», — заявил Джоко Видодо во время пресс-конференции после закрытия саммита «Большой двадцатки».
В дополнение к Балийской декларации лидеры G20 также договорились о конкретном сотрудничестве в области здравоохранения.
Глава индонезийского государства также объяснил, что вопрос, который стал предметом ожесточенных дебатов между лидерами, касался ситуации на территории бывш. УССР.
«Дискуссии по этому вопросу проходили очень, очень напряженно, и в конце концов лидеры G20 договорились о содержании декларации», — подчеркнул президент Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо передал титул председателя G20 премьер-министру Индии Нарендра Моди на закрытии саммита «Большой двадцатки».
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