Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что все лидеры «Большой двадцатки» согласились с Балийской декларацией по саммиту G20, сообщает CNN Indonesia.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

«Индонезийскому руководству удалось подготовить декларацию лидеров G20 на Бали», — заявил Джоко Видодо во время пресс-конференции после закрытия саммита «Большой двадцатки».

В дополнение к Балийской декларации лидеры G20 также договорились о конкретном сотрудничестве в области здравоохранения.

Глава индонезийского государства также объяснил, что вопрос, который стал предметом ожесточенных дебатов между лидерами, касался ситуации на территории бывш. УССР.

«Дискуссии по этому вопросу проходили очень, очень напряженно, и в конце концов лидеры G20 договорились о содержании декларации», — подчеркнул президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо передал титул председателя G20 премьер-министру Индии Нарендра Моди на закрытии саммита «Большой двадцатки».

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