Бишкек, , 14:26 — REGNUM Дефицит бюджета Киргизии достиг 35,4 млрд сомов (25,5 млрд рублей), поэтому руководство страны должно сократить свои расходы — в частности, отказаться от госохраны. Об этом заявил депутат Дастан Бекешев на заседании парламента 16 ноября.

Экономия

«Государственная охрана — роскошь. На кортежи тратятся немыслимые средства. Зачем тратить такие деньги на охрану?», — возмутился парламентарий и предложил вернуть проект закона «О государственной охране» на доработку.

Бекешев отметил, что сейчас право на обеспечение госохраной имеют президент и члены его семьи, премьер-министр, спикер республиканского парламента, председатель Верховного суда и руководитель Конституционного суда.

«В законопроекте указано, что они не имеют права отказаться от госохраны. Почему? Они же не заложники. Почему глава государства не может отказаться от охраны, чтобы сэкономить бюджетные деньги? Зачем госохрана председателю Конституционного суда — разве он является носителем государственных тайн?», — подчеркнул народный избранник.

ИА REGNUM напоминает, что после смены Конституции в 2021 году Киргизия перешла с парламентской на президентскую форму правления. После этого депутатов республиканского парламента лишили права на государственную спецохрану.

Отметим, что согласно прогнозам Министерства финансов, дефицит бюджета Киргизии к концу 2022 года увеличится в 3,9 раза — с изначально запланированных 9,1 млрд сомов (6,6 млрд рублей) до 35,4 млрд сомов (25,5 млрд рублей).