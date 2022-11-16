Владивосток, 16 ноября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Профсоюзы добились исключения понятия «простой» по отношению к творческим работникам на законодательном уровне. Теперь в период незадействованности в репертуаре артистов заработную плату они будут получать в полном объёме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации профсоюзов Приморского края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты

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«Это результат долгой и кропотливой работы Общероссийского профсоюза работников культуры и Федерации независимых профсоюзов России. Мы настаивали на том, что период, когда творческие работники не участвуют в создании, исполнении или экспонировании произведений, не является простоем. А значит, руководствоваться при расчёте зарплаты ст. 157 ТК РФ неправильно. И поддержали введение в новой статьи — 157.1, которая это закрепила», — рассказала председатель Приморской краевой организации профсоюза работников культуры Людмила Калинина.

Старая редакция законопроекта предусматривала оплату периода, когда творческие работники не задействованы в репертуаре, в размере не менее 2/3 тарифной ставки или оклада. Новая же обязывает работодателя применять порядок, установленный коллективным договором или другим нормативным документом, но не менее тарифной ставки либо оклада со всеми положенными доплатами и надбавками компенсационного либо стимулирующего характера.

По мнению профсоюза, это соответствует принципам трудового законодательства о справедливой зарплате и запрещении дискриминации при её расчёте.

Отмечается, что в 2018 году отраслевое профобъединение выступило против внесения поправок в ТК РФ, которые позволили бы увольнять артистов по причине невостребованности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Швеции профсоюзы сдерживают свои требования по заработной плате, в отличие от своих коллег в других европейских странах. Такое мнение высказал главный стратег Банка Аландских островов Никлас Веллфельт в эфире телеканала DI.