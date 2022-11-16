Черногорск, Хакасия, 16 ноября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Жители Хакасии продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям.

Пресс-служба минобрнауки Хакасии Толстовки для военнослужащих

Как сообщили ИА REGNUM 16 ноября в республиканском министерстве образования и науки, к акции #Мывместе присоединился Черногорский техникум отраслевых технологий. В мастерских организовали пошив тёплых толстовок и лёгких носилок. Шьют их и студенты, и преподаватели техникума. Затем эти вещи с гуманитарной помощью отправляют участникам СВО.

Первая партия толстовок — более 40 штук — уже готова. Её отшили за неделю. Сейчас ведётся работа над следующей партией. «Планируем отшить ещё 20 толстовок», — рассказала директор техникума Наталья Поликарпова.

Для толстовок выбрали мягкую и тёплую ткань. Внутренние швы обработали очень аккуратно, чтобы бойцам было удобно и комфортно.

Также студенты занимаются пошивом медицинских носилок для нужд СВО. Они изготавливаются из синтетической стропы с использованием армированных ниток. Изделия лёгкие и занимают мало места, выдерживая при этом до 200 кг.

Добавим, в техникуме организован сбор необходимых вещей для военнослужащих и мобилизованных. К концу недели планируется отправить посылки в зону действия СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области Всероссийскую акцию «Мы рядом» поддержали студенты колледжей и техникумов. На этой неделе они изготовят около 30 толстовок для военнослужащих. Обучающиеся колледжа раскроили и сшили для участников СВО около 200 тактических шапок.

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