Москва, , 14:23 — REGNUM Киевский режим делает все для того, чтобы конфликт разрастался, а от депутатов Госдумы ждут эффективности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом завил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Мировому сообществу надо объяснить: сегодня они стреляют по территории Польши, Румынии, Хорватии, а завтра ракеты, которые поставляет им Вашингтон и Англия, полетят в сторону уже этих государств, а где они упадут, никто не знает, потому что там порядка нет, оружие наводняет рынок», — заявил Володин.

Все страны НАТО направляют оружие Киеву бесконтрольно, но оно может быть обращено против них. Спикер Госдумы обратил отдельное внимание на то, что Израиль это все понимает и не поставляет оружие Киеву.

«А сейчас все эти ракеты… Польша больше всех там выступала сторонницей военных действий и милитаризации киевского режима, вот она получила от них подарок», — резюмировал Володин.