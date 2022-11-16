Москва, 16 ноября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. К инциденту с падением ракет в Польше можно привлечь экс-премьера Великобритании Терезу Мэй. Об этом в шутку в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, якобы обратившись к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Mid.ru Мария Захарова

Ранее Макрон заявил, что в настоящий момент невозможно установить ответственных за инцидент с ракетой на территории Польши.

«А с подрывом газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», господин Эммануэль, Возможно установить ответственных? Кстати, Мей а сейчас не очень занята. Можно к ней обратиться за турборасследованием», — написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, на фотографиях, которые распространяют польские СМИ, запечатлены фрагменты зенитной ракеты С-300, эти комплексы стоят на вооружении киевской армии.

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