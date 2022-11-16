Кишинёв, 16 ноября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Ряду членов правительства Молдавии придётся уйти в отставку. Об этом 16 ноября в эфире телеканала TV8 заявил депутат парламента страны от правящей партии «Действие и солидарность» Виктор Спыну.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Безусловно, эти отставки необходимы. Однако мы должны быть благодарны людям, которые покинут это правительство», — сказал Спыну.

Он подчеркнул, что отставки нужны якобы не из-за того, что кто-либо не справился со своими обязанностями, а потому, что правительству нужно «совершенствоваться». По мнению депутата, все ведомства хорошо показали себя, учитывая кризисные ситуации.

Спыну не назвал министров, которых планируется отправить в отставку.

Напомним, в ночь на 14 ноября депутаты ПАС провели заседание с президентом Молдавии Майей Санду и премьер-министром Натальей Гаврилицей. В молдавских СМИ предположили, что участники встречи обсуждали отставку Гаврилицы. Депутат от ПДС Раду Мариан отчасти подтвердил эту информацию.