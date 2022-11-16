Шебекино, Белгородская область, 16 ноября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Многоквартирный дом в Шебекино, который пострадал вечером 15 ноября от обстрела ВСУ, капитально отремонтируют. Об этом 16 ноября в своём тг-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграмм-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела

Глава региона оценил последствия атаки боевиков киевского режима. Снаряд попал в крышу двухэтажного жилого дома. Власти приняли решение заметить шифер на металлочерепицу, провести необходимые работы в повреждённых квартирах второго этажа. На время ремонта жителям выделят складские помещения для хранения личных вещей из квартир, выделят транспорт для их перевозки.

«Задача, которую поставил главе округа Владимиру Жданову, — завершить ремонт максимально быстро. Средства на это мы выделим из резервного фонда области», — пояснил губернатор.

Всего зафиксированы разрушения различной степени в 33 квартирах и четырёх автомобилях.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела погибли два человека, троих госпитализировали. Позже в больнице скончалась 80-летняя пострадавшая.