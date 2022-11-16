Минск, , 14:19 — REGNUM В данный момент киевские власти взрывают мосты в районе границы с Белоруссией на волынском направлении. Об этом 16 ноября рассказал глава белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК) Анатолий Лаппо, его слова приводит агентство БелТА.

Анатолий Лаппо Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Как указал Лаппо, в данный момент режим Киева сконцентрировался на наращивании прикрытия границы с Белоруссией инженерными заграждениями.

«Приграничье с Беларусью [на территории б. УССР] заминировано, практически все мосты на гомельском и мозырском направлении взорваны. Сейчас начинают взрывать все мосты на волынском направлении (западное направление — ред.)», — сказал он.

Также глава ГПК Белоруссии уточнил, что в данный момент все дороги на территории б. УССР около границы с республикой являются не проездными, а всё население этих территорий пребывает под воздействием антибелорусской и антироссийской пропаганды Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.