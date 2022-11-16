Глава ГПК Белоруссии: Киев взрывает мосты в районе границы
Минск, 16 ноября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В данный момент киевские власти взрывают мосты в районе границы с Белоруссией на волынском направлении. Об этом 16 ноября рассказал глава белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК) Анатолий Лаппо, его слова приводит агентство БелТА.
Как указал Лаппо, в данный момент режим Киева сконцентрировался на наращивании прикрытия границы с Белоруссией инженерными заграждениями.
«Приграничье с Беларусью [на территории б. УССР] заминировано, практически все мосты на гомельском и мозырском направлении взорваны. Сейчас начинают взрывать все мосты на волынском направлении (западное направление — ред.)», — сказал он.
Также глава ГПК Белоруссии уточнил, что в данный момент все дороги на территории б. УССР около границы с республикой являются не проездными, а всё население этих территорий пребывает под воздействием антибелорусской и антироссийской пропаганды Киева.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.