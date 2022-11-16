* запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 14:19 — REGNUM Через два дня после нападения на пакистанских солдат на погранпереходе Спинбулдак в афганской провинции Кандагар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицают свою причастность к этому нападению. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид написал в соцсетях, что нападение было совершено неизвестным вооружённым лицом.

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Муджахид выразил сожаление по поводу этого инцидента и объявил о создании комитета высокого уровня для расследования произошедшего. Представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнул, что прилагаются усилия для предотвращения подобных событий в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября были опубликованы первые сообщения о конфликте между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими солдатами на переходе Спинбулдак, согласно которым погибли восемь пакистанских солдат и трое радикалов.