Варшава, 16 ноября 2022, 14:19 — REGNUM Упавшая на территории Польши ракеты могла быть выпущена средствами противовоздушной обороны (ПВО) киевского режима, сообщил президент страны Анджей Дуда.
По его словам, с высокой долей вероятности упавшая на территории Польши ракета принадлежала ПВО киевского режима.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден рассказал партнёрам по НАТО и «Большой семёрке» о том, что упавшую на польской ферме ракету выпустили средства ПВО ВСУ, передаёт Reuters со ссылкой на источник.