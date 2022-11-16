Варшава, , 14:19 — REGNUM Упавшая на территории Польши ракеты могла быть выпущена средствами противовоздушной обороны (ПВО) киевского режима, сообщил президент страны Анджей Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда (сс) U.S. Department of State

По его словам, с высокой долей вероятности упавшая на территории Польши ракета принадлежала ПВО киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден рассказал партнёрам по НАТО и «Большой семёрке» о том, что упавшую на польской ферме ракету выпустили средства ПВО ВСУ, передаёт Reuters со ссылкой на источник.