Москва, , 14:19 — REGNUM Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу капитального ремонта Тульской эстакады на юге столицы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 ноября заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Дорожная разметка Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Работы на объекте начались в конце июня, в рамках первого этапа отремонтировали участок от Автозаводского моста до Малой Тульской улицы», — отметил глава Комплекса городского хозяйства Москвы.

По его словам, уже заменён защитный слой бетона, гидроизоляция и деформационные швы дорожного полотна, также уложен асфальт и нанесена разметка.

Бирюков уточнил, что работы предстоят и на участке от Малой Тульской улицы до 4-го Рощинского проезда.

«В настоящее время ведется демонтаж асфальтобетонного покрытия и защитного слоя гидроизоляции. В зоне ремонта ограничена скорость движения транспорта, установлены ограждения с сигнальным освещением и предупреждающие дорожные знаки, нанесена временная разметка», — добавил он.