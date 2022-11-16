Уфа, 16 ноября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Мост через реку в створе ул. Интернациональной в Уфе намерены построить в рамках государственно-частного партнерства. Об этом 16 ноября сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев на пленарной дискуссии в рамках XVI Международного форума и выставки «Транспорт России» в Москве.

Пресс-служба администрации Белгорода Ремонт моста

Он напомнил, что Башкирия остается одним из регионов-лидеров по числу осуществляемых инфраструктурных проектов. Так, в 2023 году в Уфе планируется начать реализацию еще одного проекта в рамках государственно-частного партнерства — это мост через реку в створе ул. Интернациональной.

«Это очень важно. Это развитие. Это работа, в том числе и для наших организаций, а главное, это комфорт для жителей», — приводит пресс-служба слова министра.

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