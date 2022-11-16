Минск, , 14:26 — REGNUM Киевские боевики заминировали районы на границе с Белоруссией, а также взорвали почти все мосты в направлении белорусских Гомеля и Мозыря. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо, передаёт 16 ноября Spunik Беларусь.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он рассказал, что Киев сосредоточился на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями. ВСУ начинают взрывать все мосты на западном, волынском направлении.

«Приграничье с Беларусью [на территории б. УССР] заминировано, практически все мосты на гомельском и мозырском направлении взорваны», — сказал Лаппо.

В подконтрольном Киеву приграничье невозможно проехать по всем дорогам. Всё население находится под воздействием антибелорусской и антироссийской пропаганды. Обстановка на границе на южном направлении остается напряженной.

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