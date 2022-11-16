Минск, 16 ноября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Киевские боевики заминировали районы на границе с Белоруссией, а также взорвали почти все мосты в направлении белорусских Гомеля и Мозыря. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо, передаёт 16 ноября Spunik Беларусь.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Он рассказал, что Киев сосредоточился на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями. ВСУ начинают взрывать все мосты на западном, волынском направлении.

«Приграничье с Беларусью [на территории б. УССР] заминировано, практически все мосты на гомельском и мозырском направлении взорваны», — сказал Лаппо.

В подконтрольном Киеву приграничье невозможно проехать по всем дорогам. Всё население находится под воздействием антибелорусской и антироссийской пропаганды. Обстановка на границе на южном направлении остается напряженной.

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