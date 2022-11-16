Екатеринбург, 16 ноября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Третьяковская галерея выступила против смягчения приговора екатеринбургскому охраннику, испортившему картину за 75 млн рублей. Об этом журналистам сообщил адвокат осуждённого Алексей Бушманов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Представители Третьяковской галереи считают приговор законным и обоснованным. При этом сторона защиты намерена добиваться замены наказания более мягким. В частности, адвокат охранника настаивает на штрафе вместо приговора в 180 часов исправительных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент, произошедший в декабре 2021 года в Екатеринбурге, вызвал широкий резонанс по всей России. В «Ельцин-центре», где проходила художественная выставка, охранник ручкой пририсовал глаза на картине «Три фигуры» Анны Лепорской. Мужчина уверял, что на поступок его сподвигли подростки. Они якобы заявили, что являются авторами картины. Суд не нашёл доказательств словам мужчины. При этом смягчающим обстоятельством может стать контузия уральца, которую он получил в ходе боёв в Чечне.