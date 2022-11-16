Луганск, , 14:40 — REGNUM Три ракеты РСЗО HIMARS выпущены по городу Перевальску в ЛНР с территории, подконтрольной Киеву. Об этом сообщает 16 ноября представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске Александр Погожев © ИА REGNUM

Обстрел Перевальска со стороны ВСУ зафиксирован в 09:05. При обстреле были применены три ракеты РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

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