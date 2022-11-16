Заявка Трампа на 2024 год не повлияет на планы Помпео на Белый дом
Вашингтон, 16 ноября, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Заявка экс-главы Белого дома Дональда Трампа на участие в президентских выборах 2024 года никак не повлияет на планы относительно того же бывшего госсекретаря Майкла Помпео, об этом последний заявил в эфире телеканала Fox News.
Помпео, который также был директором ЦРУ при администрации Трампа, сказал, что ему еще предстоит принять решение, «но то, что произойдет сегодня или завтра, что решит кто-то другой, не окажет на это никакого влияния».
Помпео сказал, что, по его мнению, 76-летнему Трампу придется «объяснить, почему он считает, что он должен быть следующим президентом», американскому народу, выразив надежду, что 45-й президент будет говорить о «вещах, которые могут сработать для них в будущем».
Хотя он сказал, что «гордится политикой, которую мы изложили» в администрации, 58-летний Помпео также раскритиковал своего бывшего начальника.
«Нам нужно больше серьезности. Нам нужно меньше шума. Нам нужны твердые руки. Нам нужны лидеры, которые смотрят вперед, а не пялятся в зеркало заднего вида, утверждая, что являются жертвами», — сказал он, имея в виду постоянное внимание Трампа к его утверждениям о безудержном мошенничестве на президентских выборах 2020 года.