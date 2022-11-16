Вашингтон, 16 ноября, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Заявка экс-главы Белого дома Дональда Трампа на участие в президентских выборах 2024 года никак не повлияет на планы относительно того же бывшего госсекретаря Майкла Помпео, об этом последний заявил в эфире телеканала Fox News.

United States Department of State Майк Помпео

Помпео, который также был директором ЦРУ при администрации Трампа, сказал, что ему еще предстоит принять решение, «но то, что произойдет сегодня или завтра, что решит кто-то другой, не окажет на это никакого влияния».

Помпео сказал, что, по его мнению, 76-летнему Трампу придется «объяснить, почему он считает, что он должен быть следующим президентом», американскому народу, выразив надежду, что 45-й президент будет говорить о «вещах, которые могут сработать для них в будущем».

Хотя он сказал, что «гордится политикой, которую мы изложили» в администрации, 58-летний Помпео также раскритиковал своего бывшего начальника.

«Нам нужно больше серьезности. Нам нужно меньше шума. Нам нужны твердые руки. Нам нужны лидеры, которые смотрят вперед, а не пялятся в зеркало заднего вида, утверждая, что являются жертвами», — сказал он, имея в виду постоянное внимание Трампа к его утверждениям о безудержном мошенничестве на президентских выборах 2020 года.